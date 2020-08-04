Transferde yılın çalımı! Junior Fernandes imzaya kaldı...

Beşiktaş’tan rakiplerine yılın çalımı...Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’in istediği Junior Fernandes ile imza aşamasına geldi.

04 Ağustos 2020 Salı - 8:54
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Alanyaspor’dan ayrılan N’Sakala ile her konuda anlaşma sağlayan ve Welinton için Akdeniz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Kara Kartal, Turuncu-Yeşilliler’in bir diğer yıldızı Junior Fernandes’in de transferini bitirmek üzere... Alanya ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Şilili oyuncu için Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile yarışan Siyah-Beyazlılar görüşmelerde son aşamaya geldi.
 
Çok ufak detaylar kaldı
32 yaşındaki oyuncu ile mali konularda büyük oranda anlaşılırken, imza için çok ufak detayların kaldığı öğrenildi. Fernandes’i renklerine bağlayarak rakiplerine transfer çalımı atmayı planlayan Kara Kartal’ın, en kısa zamanda transferi resmiyete dökmesi bekleniyor. Bu sezon 12 gol, 8 asistlik performansıyla doğrudan 20 gole katkı veren Fernandes devleri peşine taktı. (Fanatik/Orhan Yıldırım)
 
 

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Etiketler: Junior Fernandes Beşiktaş alanyaspor
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