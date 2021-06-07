Transferi hakkında flaş açıklama! 'Kim bilir...'

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve adı dev kulüplerle anılan Dorukhan Toköz önemli açıklamalarda bulundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi - 15:44
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Sezonu Beşiktaş'la çifte kupa ile tamamlayan ve A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda bulunan Dorukhan Toköz, beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı.
 
Turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Dorukhan, "Çok iyi çalışıyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey yolunda. Kamp yaptığımız yer de gayet iyi. Antrenman dışında kalan zamanlarda da birlikte vakit geçiriyoruz" dedi.
 
Beşiktaş'ta da birlikte çalıştığı Şenol Güneş'in kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten milli futbolcu, "Şenol hoca benim kariyerim için çok özel. Beşiktaş'a ilk geldiğimde fazla oynayamıyordum ama buna rağmen benimle sürekli konuşup yapmam gerekenleri söylüyordu. Sonrasında oynamaya başladım. Beni milli takıma da çağırdı. Benim nasıl katkı vereceğimi gayet iyi biliyordu" şeklinde konuştu.
 
Yeni sezonda oynayacağı takımın henüz belli olmadığını ifade eden Dorukhan Toköz, "Benim Beşiktaş'a geldiğimde bazı hedeflerim vardı. Birincisi Beşiktaş'la şampiyonluklar, kupalar kazanmak. Onu da başardık çok şükür. Diğer hedefim de Beşiktaş'ı Avrupa'da temsil etmekti. Şu an netleşen bir şey yok. EURO 2020 sonrası belli olacak. Kim bilir, belki sonra tekrar Beşiktaş'a dönerim" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: dorukhan toköz
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