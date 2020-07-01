Transferin gözdesi Achraf Hakimi, Inter'de!

Transfer döneminin gözdelerinden olan ve modern futboldaki en iyi sağ bek opsiyonlarından birisi olan Achraf Hakimi, Inter'le sözleşme imzalamak üzere önce sağlık kontrolünden geçti ardından da kulüp binasına giriş yaptı.

Serie A devi Inter, transfer çalışmalarına erken başladı. Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi ile anlaşan Inter, yıldız oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi. 21 yaşındaki futbolcu için Inter'in, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid 'e 40 Milyon Euro civarında ödeme yapacağı konuşuluyor.

2018-2019 sezonundan beri Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund formasını kiralık olarak terleten Hakimi, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 45 maç oynarken, 9 gol ve 10 asistlik harika bir istatistik yarattı.