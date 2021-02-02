Transferin son gününde Fenerbahçe'de 5 ayrılık

Fenerbahçe transferin son gününde Kemal Ademi, İsmail Yüksek, Eyüp Akcan gibi futbolcularla yollarını ayırdı.

02 Şubat 2021 Salı - 10:45
İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı Mesut Özil transferi hakkında konuştu! Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini feshetti! Fenerbahçe'nin Hatayspor kadrosu belli oldu! Mesut Özil sürprizi Fenerbahçe Kemal Ademi ayrılığını açıkladı Fenerbahçe'nin bu ilk transfer çalımı değil! İşte o liste

Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde 5 futbolcu ile yollar ayrıldı.
 
Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli oyuncu Başakşehir'in yolunu tuttu. Kemal Ademi, Karagümrük'e; İsmail Yüksek, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a, Eyüp Akcan 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu'na, Gülhan Üreyen ise 2. Lig ekibi İnegölspor'a kiralandı.
undefined
 
Daha önce de Nabil Dirar, Club Brugge'e, Serhat Ahmetoğlu ise Karagümrük'e sezon sonuna kadar gönderilmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mesut Özil 5.sırada! En pahalı transfer o değil işte piyasa değeri en yüksek oyuncu Mesut Özil 5.sırada! En pahalı transfer o değil işte piyasa değeri en yüksek oyuncu
İşte İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası! 'Kulüpten ayrılma telefonunu kapat'İşte İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası! 'Kulüpten ayrılma telefonunu kapat' İrfan Can Kahveci gelince Ozan Tufan'a güle güle! Ayrılık hazırlıklarına başladı bileİrfan Can Kahveci gelince Ozan Tufan'a güle güle! Ayrılık hazırlıklarına başladı bile İrfan Can Kahveci transferinden sonra gündemi sarsan ifadeler! 'Avucunu yaladı Galatasaray'İrfan Can Kahveci transferinden sonra gündemi sarsan ifadeler! 'Avucunu yaladı Galatasaray'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.