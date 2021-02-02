Transferin son gününde Fenerbahçe'de 5 ayrılık

02 Şubat 2021 Salı - 10:45
Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde 5 futbolcu ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertli ekipte Tolga Ciğerci
'nin sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli oyuncu Başakşehir
'in yolunu tuttu. Kemal Ademi, Karagümrük'e; İsmail Yüksek, 1. Lig ekibi Adana
Demirspor'a, Eyüp Akcan 2. Lig ekibi Tarsus
İdmanyurdu'na, Gülhan Üreyen ise 2. Lig ekibi İnegölspor'a kiralandı.
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Daha önce de Nabil Dirar, Club Brugge'e, Serhat Ahmetoğlu ise Karagümrük'e sezon sonuna kadar gönderilmişti.