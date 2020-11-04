Trento - Frutti Extra Bursaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Avrupa arenasındaki temsilcilerimizden olan Frutti Extra Bursaspor, Eurocup’ın namağlup ekiplerinden olan Trento ile karşı karşıya gelecek. Frutti Extra Bursaspor, bu zorlu mücadelede galibiyet için parkeye çıkarken siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba - 9:57
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İtalya Basketbol Ligi’ndeki performansının aksine Eurocup’takayıpsız devam eden Dolomiti Energia Trento, 4 karşılaşmanın 4’ünden de galibiyetle ayrılırken geçtiğimiz hafta oynanması gereken Gran Canaria mücadelesi ise ertelenmişti. İtalyan ekibinde öne çıkan isimler ise şu ana dek Gary Brown ve JaCorey Williams oldu.
 
Eurocup turnuvasında henüz galibiyetle tanışamayan bir diğer temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor oldu. Ligdeki dengeli performansını buraya da taşımak isteyen temsilcimiz için en önemli skor opsiyonları Xavier Munford, Kenneth Kadji ve Ömer Can İlyasoğlu gibi isimler olacak.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
İki ekibin karşılaştığı ilk maçta Trento, mücadeleyi 86-93 kazanmıştı.
Ev sahibi ekip Eurocup’ta çıktığı 4 karşılaşmanın hepsini kazandı. Bu maçların yalnızca bir tanesinde 160 sayı barajı aşıldı.

Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, Avrupa arenasında çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde 160 sayı barajı aşıldı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Eurocup karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Trento galibiyeti oldu. %90’lık kesim ev sahibi ekibinin galibiyetini tercih etti.
 
MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY’IN MAÇ TAHMİNİ
Trento beklenmeyen bir çıkış ile grupta önemli bir konum elde etti. Nicola Brienza’nın takımında Gary Browne, Jeremy Morgan, Kelvin Martin ve JaCorey Williams gibi değerli isimler bulunmakta. Temsilcimiz Bursaspor ise Eurocup’a hiç iyi başlayamadı fakat Türkiye liginde oynanan son iki maçta Tofaş galibiyeti ve mağlup olmalarına rağmen Daçka maçı umut verici olarak gösterilebilir. Can Mutaf’ın performansı Daçka maçında oldukça önemliydi. Newman ve Munford’un da iyi skorerler olduğu unutulmamalı.
 

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Etiketler: Trento Frutti Extra Bursaspor misli
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