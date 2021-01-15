Trezeguet'nin testi pozitif çıktı

Aston Villa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

15 Ocak 2021 Cuma - 11:28
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Covid 19’a yakalanan oyuncular kervanına Aston Villa’nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet de dahil oldu. Kasımpaşa’dan gittiği Premier Lig ekibinde geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan oyuncunun, bu sezon ise şanssızlıklar yakasını bırakmıyor.
 
Galatasaray için transferde ismi geçmeye başlayan 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalırken bordo-mavililerin son altı maçında kadroda yer alamadı.
 
Sakatlıktan dönen deneyimli orta saha oyuncusu bu kez koronaya yakalandı. Trezeguet, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 
Aston Villa Kulübü oyuncular ve teknik ekipte artan corona virüs vakaları nedeniyle antrenman tesislerini geçen hafta kapattığını duyurmuştu. Premier Lig'de 13 Ocak'ta oynanması planlanan Aston Villa - Tottenham maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.
 

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Etiketler: Trezeguet korona
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