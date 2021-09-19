Tümer Metin'den Salih Uçan'a sert sözler! 'Karar vermen lazım'

Süper Lig'de Beşiktaş 'ın ilk yarısında kabus gördüğü maçta Antalyaspor 'u deplasmanında 3-2 yendi. Yorumcu Tümer Metin, Salih Uçan'ın dün akşamki performansını eleştirdi.

İşte Metin'in yorumları:

"Bazen şartlar teknik adamları deneme, yanılmaya götürür. Hem rotasyon, hem sakatlıklar, Sergen Hoca'yı daha fazla düşünmeye itti. 'Nasıl oynarım? Nasıl kazanırım?' gibi şeyler düşündü. İkinci yarı kısmen fabrika ayarlarına döndü, Beşiktaş'ı rakip yarı sahaya yerleştirdi ve golleri arka arkaya bularak galibiyet geldi. Maçın en önemli değişikliği, Rachid Ghezzal ile Cyle Larin'in içeri girmesi değil; Josef'in orta sahaya, Atiba'nın stopere geçmesiydi.

Beşiktaş için bardağın dolu tarafı; Dortmund gibi zor bir maçtan sonra, eksik oyuncular, sakatlıklar olmasına rağmen 2-0'dan dönmesi. Boş tarafı ise, sezonun içinde daha az dakika şans bulan oyuncuların maça gösterdikleri tutum. Bildiğim, tanıdığım Sergen Hoca'nın oyuncuya yaklaşım durumuyla çok bağdaşan bir durum değil. Orada çekidüzen vermesi gereken oyuncular var.

Antalyaspor oyununun ikinci yarısında hiçbir şey yapmadı. Ne defansif, ne de ofansif olarak yoktular. Beşiktaş yoğun bir maç temposuna girecek. Sergen Hoca belki de bu kadar efor harcayacaklarını düşünmedi. İki sakatlık planları bozdu. Bu kadar eksik, 2-0'dan geri dönüş, oldukça önemli.