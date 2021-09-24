Tümer Metin Fenerbahçe'nin korkak futbolcusunu açıkladı!

Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa başlayan Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi Volkan Demirel , beIN Spor ts, eski futbolcu Tümer Metin ise Tivibuspor ekranlarında Fenerbahçe'nin Giresun spor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

İşte Demirel'in 2-1 maç sonrası yaptığı açıklamalar;

'ROSSI'DEN BEKLENTİ YÜKSEK'



"Rakiplerin puan kaybettiği haftada kötü de oynansa, penaltı kaçırmasına rağmen Giresunspor 'un kazanmasını bildiler. Maçın skorunu cebe koyup, ilerideki haftalarda neler yapılacağına dair planlar yapmalısınız çünkü yarın bu oyun la galip gelemezsiniz. Rossi'yi ben dikkatli izlemeye çalışıyorum. Geldiği ligle Türkiye ligi karşılaştırılamaz. Kıvrak bir oyuncu ve beklentiler yüksek. Üzerine koyacaktır, fizik olarak düşük kalıyor biraz. Ayak içini iyi kullanması gereken yerlerde kullanamadı. Asistinde kaleci hatası var ama asist asisttir. İlerleyen haftalarda daha iyi olacaktır."

'OYUN SIKIŞINCA KANATLARA GİDİLİYOR'

"3-4-2-1 sisteminde dörtlüde Ferdi ve Osayi oynuyorsa onların çizgiye basıp, Gustavo'nun da bağlantı oyuncusu olacağını düşünürsek Pelkas, Mesut, Pelkas'tan birinin kim oynuyorsa orta sahaya daha yakın olması lazım. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var, 3-4-2-1 Osayi ile Ferdi çizgiye bastığında Mesut'la Rossi de çizgiye basınca mecburen kanatlardan gitmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da ister istemez oyun düşüyor.

'MESUT'U BULMALARI LAZIM'

'Aslında Fenerbahçe'nin merkezden hücum etmek için Mesut veya yanındaki kimse onun forvete daha yakın olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin yapamadığı işlem bu. Merkezi kalabalıklaştıramazsanız ister istemez tıkanıyor. Yardım alamayınca merkezden gelen adam kenara gitmek zorunda kalıyor. Fenerbahçeli oyuncular hücuma çıkarken Mesut'u bulması lazım. Öne oynayamadan ileriye çıkmanın bir yolu yok.'

TÜMER METİN: 'BU SEVİYENİN OYUNCUSU DEĞİL'

Tümer Metin ise Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Tivibu Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Metin'in Fenerbahçe değerlendirmeleri şöyle;

Fenerbahçe maçın sonuna +3 puan yazacaksa bunu mücadeleyle mi yazacak oyunla mı yazacak? Mücadeleyle kazanacaksa Novak'ı oyuna alırım. Oyun aklıyla kazanacaksa Pelkas'ın girmesi gerekir.

Ligin 6. haftası, hafta içi maçlar oynanıyor, hafta sonu maçlar oynanıyor, yoğun bir tempodan geçerken rotasyondu, kadro tercihiydi, geri dönüşler gibi çok sık kullandığımız deyimlere de başvuruyoruz. 6. hafta fikstür çekiminde Fenerbahçe takımı, taraflı, tarafsız herkes, kağıt üzerinde +3 yazıyor. Bu hafta hareketli geçen 2-3 günün ardından Beşiktaş Trabzonspor puan kaybetmiş, Galatasaray mağlup olmuşken, zaten 3 yazdığın bir maça çıktığında, tabela, skor, bitiş düdüğüyle Fenerbahçe 2-1 kazanmış.

'İŞLEYEN BİR F.BAHÇE SİSTEMİ VAR MI?'

Maça hiç gitmeyen, izlemeyenler için skor tabelası 2-1, nasıl zorluk derecesi yüksek mi oldu derseniz çok öyle bir maç olmadı. Maçın gidişatını etkileyen durumlar var, mesela başında Ferdi'nin bulduğu gol, Balde'nin kaçırdığı penaltı, ilk yarıda Giresun'un bulduğu net pozisyon gibi. Bütün bunlar bir kenara, köklü bir sistem değişikliyle oynuyor, hoca değişikliği sonrası Fenerbahçe. 6 haftalık periyot, oynanan resmi maç sayısına da bakarsak, sizce işleyen bir Fenerbahçe sistemi var mı? İşler kötü gittiğinde eleştiri olur mu diye bir şey yok, kazanırken de eleştirebilirsin.

'ÇOK ISRAR EDİYOR F.BAHÇE'

Maçı izleyenlerin, stattan memnun ayrıldığını düşünüyor muyuz? Sistem değişikliğinin etkisini görebiliyor muyuz? Bence çok ısrar ediyor Pereira. 3'lüye demiyorum, 3'lü oynarsın ama öndeki opsiyonları değiştirebilirsin, dizilimler değişebilir, giren çıkanlardan sonra seçenekleri değiştirebilirsin. Bu da kazanırken farklı bir oyun oynamaya iter.

'ROSSİ VE BERİSHA ÇOK FAYDALI OLMAYACAK'



Crespo oyuna giriyor, bazen oyuncular yeni geldiğinde zaman tanımak lazımdır kalitesini belli etmesi için. 1-2 hafta yeşilin üzerinde bir uyum sorunu olur, trafikten bahsetmiyorum, iyi futbolcu kendini hemen gösterir de, yeteri dakikayı bulduğunu da düşünerek Rossi ve Berisha'nın sisteme de çok faydalı olacağı fikrinde değilim.

'CRESPO BU SEVİYENİN OYUNCUSU DEĞİL'



Alış, veriş oyuncuyu hemen belli eder, Crespo bu kalitenin, bu seviyenin oyuncusu değil. Muhtemelen de bundan sonra, tamamlanmış bir kadroyla da çok fazla dakika alacağı düşüncesinde değilim. Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin oyununu mücadeleyle anlatabilir, mücadeleden çıkarımını bu şekilde söyleyebilir ama Fenerbahçe'nin genlerinde bu yok. Fenerbahçe'nin oyunu kaliteyle anlatılır. Kaliteyi tartışabiliriz, maçına göre doğru ya da iyi oyunla tartışabiliriz.

Fenerbahçe'yi çok iyi mücadeleyle kazandı dediğimizde, mücadele edemediğinde sekteye uğrayacağın anlamına geliyor. Önce kaliteyle anlatmamız lazım. Berisha, Rossi ve Crespo, kaliteyi yukarı taşıyacak oyuncular değiller.

"SORUMLULUK ALTINDA KORKUYOR"

