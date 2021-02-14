Türk futbolunda radikal karar! VAR kalkıyor mu?

Son aylarda sürekli tartışılan VAR sistemi hakkında TFF Başkanı Nihat Özdemir çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

14 Şubat 2021 Pazar - 12:52
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den gündemi sarsan paylaşım! Trabzonspor'da vaka sayısı 4'e yükseldi Kasımpaşa'dan tepki! 'VAR kayıtlarını açıklayın' M.United Mbaye Diagne'yi durduramadı Fatih Terim'den ilginç açıklama! 'Kerem için Erzincanlılara teşekkür ederim'

VAR sistemi, futbol dünyasındaki tartışmaların hala başında geliyor. VAR sistemi birçok açıdan tartışmaların konusu ve eleştirilerin hedefi durumuna geliyor. Türkiye'de VAR sistemi ve VAR hakemleri neredeyse her hafta teknik direktör ve oyuncular tarafından eleştirilerin hedefi haline geliyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, VAR sistemini ve Nihat Özdemir'in VAR sistemi hakkındaki açıklamalarını kaleme aldı. İşte o yazının detayları...

 
Türkiye'de herkes Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden şikâyetçi! En son Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki ofsayt kararına isyan etti. Sarı-lacivertliler, benzer durumların yaşanması halinde dosyayı Avrupa'ya taşıyacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise tartışılan VAR sisteminin devam edeceği mesajını verdi. Özdemir, "Hakem maçın her karesine hakim olamıyor. Onu dışarıda 10 bin göz izliyor. VAR sistemiyle futbola teknoloji geldi. VAR hakemleri kameralardan olayı tespit ediyor" dedi.

 
BÜTÜN DÜNYADA TARTIŞMALAR VAR
 
VAR sisteminin UEFA'da da devamlı tartışıldığını, geliştirilmeye çalışıldığını anlatan Başkan Özdemir, "Bizim kurmuş olduğumuz VAR sistemi, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya her yerde VAR sistemi tartışılıyor. Çünkü, bir olay var ve karar verici insanlar var. VAR'ı ben ikiye ayırıyorum. İlki ofsayt kararları. Orada işin içine matematik giriyor. Sistem çizgiyi çiziyor. İkincisi, penaltı ve kart kararları. Ele değmeler, fauller ya da kırmızı kartlar tartışmaya açık. Bütün dünyada bu var" diye konuştu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: var nihat özdemir
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da Mostafa Mohamed rüzgarı! Herkes bu görüntüyü konuşuyor... Galatasaray'da Mostafa Mohamed rüzgarı! Herkes bu görüntüyü konuşuyor...
Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Yaptığı hareket Ömer Bayram'ı...Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Yaptığı hareket Ömer Bayram'ı... Ayhan Akman açıkladı! Terim bu iki futbolcuyu ilk 11'e almadı çünkü...Ayhan Akman açıkladı! Terim bu iki futbolcuyu ilk 11'e almadı çünkü... Ahmet Çakar'ın 'Utanmazlar' tweeti olay oldu!Ahmet Çakar'ın 'Utanmazlar' tweeti olay oldu!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.