Türk Hava Yolları Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru oldu

Galatasaray'ın, 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu.

20 Temmuz 2021 Salı - 15:41
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Futbol Takımı, 2021-22 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek." denildi.
 
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın PSV Eindhoven karşısında bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları logolu formasıyla boy gösterecek.
 
Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.
 

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Etiketler: Galatasaray sponsor forma Türk Hava Yolları
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