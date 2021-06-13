Turkcell GranFondo yarışı Beykoz'da başladı

İstanbul’da düzenlenen ilk GranFondo bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonun başlangıç işaretini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da yarış öncesi spor cularla bir araya geldi.

Yarış, 82 ve 40 kilometrelik iki kategoride gerçekleştirilecek. Organizasyon için ayrılan 1000 kişilik kontenjanın tamamı bisikletçiler tarafından doldurulurken, teknolojik atıklara dikkat çekilmesi amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de yarış alanında sergilendi.

Beykoz Belediyesi önünden start alan yarışta Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy’den geçilecek. Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışında katılımcılar, salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu da sağlayabilecek.

Yarışa tam kapasiteli katılım olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 'Turkcell GranFondo Yol Yarışı dünyanın dört bir yanında yapılan müthiş bir aktivite. Pandemi döneminde hareketsiz kaldık. Bu dönemde vatandaşlarımızın hareket etmesini istiyoruz. Bisiklet sporu da bunun için bir vesile. Hem mesafeyi koruyorsunuz hem spor yapıyorsunuz.' diye konuştu.