Türkiye: 0 - Gine: 0 İkinci yarı oynanıyor

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Gine ile karşı karşıya geliyor. Hazırlık karşılaşmaları da dahil olmak üzere son 11 maçında sadece 1 kez kaybeden milliler formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Müsabaka saat 20.00'de başladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:06 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 21:10
İLGİLİ HABERLER
Aytaç Kara, Kasımpaşa'dan ayrıldığını duyurdu Antalyaspor'da 4 ayrılık kesinleşti Danny Welbeck boşa çıktı Fenerbahçe hemen harekete geçti Yannisck Bolasie Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül'ün yeni takımı Adana Demirspor oluyor

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesinde Gine ile kozlarını paylaşıyor. 20.00'de başlayan ve Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev yönetiyor. Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine ile ilk kez karşı karşıya geldi.
 
İLK 11'LER
 
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz; Mahmut Tekdemir; Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür; Enes Ünal.
 
GİNE: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante
 
MAÇTAN NOTLAR
 
Hazırlık maçında Gine'yi Antalya Stadı'nda konuk eden A  Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk  11'de 7 değişikliğe gitti. 
 
Ay-yıldızlı ekibin Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de  sahaya çıkan Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı,  Halil Akbunar, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun yerine bu mücadelede, Mert  Günok, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir  Ömür ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.
 
İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Mert Müldür, Kaan Ayhan,  Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz oldu.
 
Milli takımın yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih  Demiral, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu, Halil Akbunar, Kenan Karaman, Halil  Dervişoğlu, Umut Meraş, Efecan Karaca, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı.
 
Ay-yıldızlı ekipte Altay Bayındır, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki  Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosunda yer  almadı.
 
A Milli Takım'da Azerbaycan maçında olduğu gibi Kaan Ayhan sahaya  kaptan olarak çıktı.
 
Karşılaşmayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve TFF Başkanı Nihat  Özdemir de takip etti
 
A Milli Takım'ın, Gine'yi konuk ettiği maçı Antalya Valisi Ersin  Yazıcı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.
 
Ersin Yazıcı ve Nihat Özdemir, karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu  üyeleriyle birlikte izledi.
 
500'e yakın davetli karşılaşmayı tribünden izledi
 
A Milli Takım'ın, Gine ile oynadığı maçta tribünlerde 500'e yakın  davetli yer aldı.
 
UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 500'e yakın taraftara, Türk  bayrağı da verildi.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Gine maçı Milli mücadele milli maç Milli Takım 2020 Avrupa Şampiyonası Gine hazırlık maçı
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Flaş Arda Turan ve Gökhan Gönül gelişmesi! Altay ile Adana Demirspor resmen istediler Flaş Arda Turan ve Gökhan Gönül gelişmesi! Altay ile Adana Demirspor resmen istediler
Canlı yayında Fenerbahçe'nin masaya oturduğu 6 yeni teknik direktörü açıkladıCanlı yayında Fenerbahçe'nin masaya oturduğu 6 yeni teknik direktörü açıkladı Ergin Ataman'ın şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Anadolu Efes'te Micic depremiErgin Ataman'ın şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Anadolu Efes'te Micic depremi Biglia'dan sonra ikinci üçüncü değil Fenerbahçe'den 8 transfer birden!Biglia'dan sonra ikinci üçüncü değil Fenerbahçe'den 8 transfer birden!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.