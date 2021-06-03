Türkiye 2-0 Moldova

03 Haziran 2021 Perşembe - 22:11
A Mili Takım ile Moldova, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi.
Milliler, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak son provasında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Almanya'da oynanan mücadelede galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz
ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
Millilerimiz ilk hazırlık maçında Azerbaycan
'ı 2-1 mağlup etmiş, Gine ile ise 0-0 berabere kalmıştı.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut; Okay, Yusuf Yazıcı, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman
, Burak Yılmaz
Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc, Rata, Anton, Spataru, Platica, Damaşcan