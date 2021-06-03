Türkiye 2-0 Moldova

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Galibiyet gollerini 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

03 Haziran 2021 Perşembe - 22:11
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A Mili Takım ile Moldova, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi.
 
Milliler, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak son provasında sahadan galibiyetle ayrıldı.
 
Almanya'da oynanan mücadelede galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
 
Millilerimiz ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etmiş, Gine ile ise 0-0 berabere kalmıştı.
 
İLK 11'LER
 
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut; Okay, Yusuf Yazıcı, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
 
Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc, Rata, Anton, Spataru, Platica, Damaşcan

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