Türkiye 3-3 Hırvatistan

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Hırvatistan ile kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. Cenk Tosun 1 yıl sonra Milli Takım formasıyla gol atarken Caner Erkin de ikinci golde asist yapan isim oldu.

11 Kasım 2020 Çarşamba - 22:42
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Türkiye ile Hırvatistan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
 
Mücadelenin 23. dakikasında Cenk tosun ile öne geçen Milliler, 32. dakikada Budimir'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
 
Dakikalar 41'i gösterdiğinde sahneye Deniz Türüç çıktı ve devreye 2-1'lik skorla girildi.
 
Hırvatistan 53. dakikada Pasalic ve 56. dakikada Brekalo'nun golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.
 
Milliler, 57. dakikada Cengiz Ünder'in şık golüyle yanıt verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve A Milli Takım, Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi.
 
23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0
 
32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1
 
40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
 
44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
CENK TOSUN VE CANER ERKİN GERİ DÖNDÜ
 
Cenk Tosun, Ekim 2019'dan bu yana A Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu. 3 yıl sonra Milli Takım'a geri dönen Caner Erkin ise asist yaptı.
 
İLK 11'LER
 
Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun.
 
Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir

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