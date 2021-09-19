Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu!

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu

19 Eylül 2021 Pazar - 22:12 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 22:23
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan mağlubiyet yorumu: Faturasını ödedik Ali Koç'tan VAR hakemi açıklaması A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz İstanbul'a geldi Fatih Terim'den tepkilere yanıt: Hoş değil, ağlayanlar var Başakşehir:2 - Fenerbahçe: 0

Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa  Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.
 
Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak  sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran  ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24.  dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.
 
İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26.  dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42.  dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını  zirveye yazdırdı.
 
İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan  milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Başakşehir-Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon sonrası Pereira çıldırdı, ilk kez... Başakşehir-Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon sonrası Pereira çıldırdı, ilk kez...
Galatasaray TT Stadı'nda Alanyaspor'a kaybetti tribünler iki futbolcuya dayanamadı! Önce ıslık sonra yuhalama...Galatasaray TT Stadı'nda Alanyaspor'a kaybetti tribünler iki futbolcuya dayanamadı! Önce ıslık sonra yuhalama... Biri yedek kalmaya dayanamadı diğeri gitmek için takım arkadaşına saldırdı! Galatasaray'da iki ayrılık kapıya dayandıBiri yedek kalmaya dayanamadı diğeri gitmek için takım arkadaşına saldırdı! Galatasaray'da iki ayrılık kapıya dayandı Galatasaray - Lazio maçından sonra kulübün psikoloğu açıkladı! 'Tribünler onu yuhalabilir'Galatasaray - Lazio maçından sonra kulübün psikoloğu açıkladı! 'Tribünler onu yuhalabilir'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.