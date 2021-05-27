Türkiye - Azerbaycan: 2-1

27 Mayıs 2021 Perşembe - 22:04
| Son Güncelleme : 27 05 2021 - 22:07
EUR0 2020 grup maçları öncesinde Antalya
'da kampa giren A Milli takım, Alanya
'da Azerbaycan
ile karşılaştı. Mücadeleyi Türkiye 2-1 kazandı.
Millilerin gollerini 34. dakikada Halil ve 45. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. Azerbaycan'ın golünü ise 28. dakikada Mahmudov attı.
Altay Bayındır sakatlandı
73. dakikada Milli takımda sakatlık yaşayan Altay
Bayındır'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.
Maçın son bölümünde yapılan sert hareket sonrası Halil Akbunar yerde kaldı. A Milli Takımımızda sakatlanan Halil Akbunar, sedyeyle dışarı alındı. 84. dakikada Halil'in yerine Ozan Tufan
girdi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda
'yı 4-2 yenen Milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya
'yla da 3-3 berabere kalmıştı. Pazartesi günü Gine Milli takımı ile karşı karşıya gelecek olan Milli takım 2 Haziran'dan sonra hazırlıklarını Almanya
'da sürdürecek
TÜRKİYE-AZERBAYCAN: 2-1
GOL: 28' Mahmudov (Azerbaycan) 34' Halil Dervişoğlu, 45' Kaan Ayhan (Türkiye)
İLK 11'LER:
Türkiye: Altay, Mert, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Orkun, Taylan, Cengiz, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu
Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev