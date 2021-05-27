Türkiye - Azerbaycan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da!

A Milli Takım TD Şenol Güneş, Euro 2020 öncesi kamp kadrosunu 30 kişi olarak açıklamıştı. Önce Azerbaycan , ardından da Gine ile oynayacağımız hazırlık maçları sonrası kadro 26 kişiye inecek. Şenol Güneş'in bu 2 hazırlık maçında daha önce milli formayla çok fazla şans vermediği isimleri kullanması bekleniyor. Kalede Altay Bayındır, sol bekte Rıdvan Yılmaz, orta alanda Taylan Antalyalı ve hücumda Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu'nu görebiliriz. Kanatlarda da Efecan Karaca ve Abd ülkadir Ömür oynayacaktır. Yurt dışında forma terleten oyuncularımız son 2-3 gün içerisinde kampa katılıp sadece 1-2 antrenmanda yer aldıkları için çok da riske edilmeyecektir. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 'ın süre alması sürpriz olur.

Giovanni Di Biasi'nin çalıştırdığı Azerbaycan, İtalyan teknik adamla çıktığı 10 maçta sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. 10 maçın 6'sında gol bile atamadı. Zaman zaman 5'li savunma ile mücadele eden Azeriler, bazen de 4'lü savunma önünde kalabalık orta saha tercihini denedi. Kalede Emil Balayev, savunmada Maksim Medvedev, orta alanda Emin Mahmudov ve hücum hattında Ali Gurbani ile Anatoli Nuriyev ilk bakışta dikkat çeken isimler. Sezonu sakat noktalayan Nuriyev'in durumu maç saati netleşecek. Gurbani'ye hücum desteğini Namik Alaskarov verebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Azerbaycan son 8 maçında galibiyet yüzü göremedi! (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- İki takımın son 15 yıl içerisinde oynadığı 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %29'luk kesim Euro 2020 öncesi çıkacağımız ilk hazırlık maçında A Milli Takımımız'dan galibiyet bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum.

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