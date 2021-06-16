Türkiye - Galler

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. maçı başladı.

16 Haziran 2021 Çarşamba - 18:05 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 19:44
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43' GOL! Galler, Ramsey'in golüyle 1-0 öne geçti.Gol - Aaron Ramsey
 
37' Zeki Çelik'in ortasında Burak Yılmaz ceza alanı içinde çok iyi yükseldi. Burak'ın kafa vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.
 
29' Hakan Çalhanoğlu'nun kulllandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan ceza alanı içinde kafayı vurdu. Direk dibinde savunma topu topu karşıladı.
 
28' Hakan'ın pasında Kenan Karaman ceza alanı içine hareketlendi ancak son anda savunma araya girerek topu kornere yolladı.
 
22' Galler'de James sol kanatta Ozan Tufan'dan sıyrılıp kale önüne ortasını yaptı. Moore'un kale önündeki vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.
 
16' Galler tehlikeli geldi! Ceza alanı içindeki karambolde Joe Allen'ın vuruşunda Çağlar topun kalemize gitmesini engelledi. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.
 
 
12' Türkiye atağında Cengiz Ünder ceza alanı içine girmeden sert vurdu. Kaleci Ward üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.
 
9' Bu kez Milli Takım tehlike yarattı! Hızlı kullanılan serbest vuruşta Cengiz sağ kanatta hareketlendi. Cengiz, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'a pasını verdi. Burak gelişine vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
 
6' Kalemizde büyük tehlike! Ceza sahası içinde topla buluşan Ramsey, şık bir çalımla Çağlar'dan sıyrıldı. Ramsey'in direk dibine vuruşunda Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış geldi.
 
3' Galler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ben Davies'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
 
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
 
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
 
GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore

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