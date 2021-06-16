Türkiye - Galler maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İtalya karşısında 3-0 kaybederek turnuvaya başlayan A Milli Takımımız, Galler 'i Bakü'de yenerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Bakü'den gelen haberlere bakılırsa Merih Demiral stoperdeki yerini Kaan Ayhan'a, Yusuf Yazıcı ise orta alandaki görevini Cengiz Ünder'e bırakacak. Orta sahanın ortasında direnci yine Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan 'la yukarıda tutmaya çalışacağız. Fizik gücü yüksek rakip karşısında bu iki oyuncumuzun performansı maçın skoruna doğrudan etki edecektir. Kalede yine Uğurcan Çakır, gole en yakın isim de bir kez daha Burak Yılmaz olacak. TD Şenol Güneş; "Galler ve İsviçre'yi yenip 6 puana ulaşmak istiyoruz..." dedi.

İsviçre ile 1-1 berabere kalarak A Grubu maçlarına start veren Galler'de ise TD Robert Page'in bir anda 4-2-3-1'e dönmesi ve en ileride Kieffer Moore'un hava hakimiyetini kullanması şaşırtıcıydı. Turnuvaya kadar 3-4-3 oynayarak gelen ve en ileride hareketli oyuncular tercih eden Page, 1.96'lık Moore ile maça tutundu. Gruptan çıkma adına çok kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. Ada basınında Türkiye maçı öncesi belirsizlik hakim... Aaron Ramsey 'nin İsviçre karşısında orta alandaki sert çarpışma yerine daha rahat takıldığı ön tarafta oynaması ve kanatlarda "Gareth Bale & Daniel James" tercih edilmesi, bize karşı da benzer formasyon ve oyuncu tercihlerini kullanabileceklerinin sinyalini verdi. 1.90 üzerinde iki stoperle başladılar ve tamamen fizike dayalı oynayarak puan çaldılar. Bize karşı da benzerini deneyecekler mi yoksa Ethan Ampadu'nun çarka girdiği, Harry Wilson'ın hücumda değerlendirildiği yeni bir deneme mi izleyeceğiz; hepsi maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın son 4 maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Galler son 5 maçının sadece 1'ini kaybetti. (2 galibiyet - 2 beraberlik)

- Galler'le en son bundan 23 yıl 9 ay 27 gün önce karşılaşmıştık ve mücadele 6-4 bitmişti. Galler'in başında sahaya çıkacak olan Robert Page, o maçta 4 numarasıyla stoperde görev yapıyordu.

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