Türkiye - Gine maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da

Bizim Çocuklar, Euro 2020 öncesi Türkiye sınırları içerisindeki son hazırlık maçında Gine ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, tüm yaz boyunca Euro 2020 keyfi Misli.com'da olacak!

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:07
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Azerbaycan karşısında 5'li bir savunma düzeniyle maça başlayan Şenol Güneş, istediği verimi alamayınca eski düzenine geri dönmek zorunda kalmıştı. Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'den oluşan stoper üçlüsü etkiliydi ancak sol bekte Rıdvan Yılmaz, ilk milli maçında düşük performans gösterince Güneş de 2-1 biten ilk yarı sonrasında standart taktiğimizle devam etmişti. İlk milli maçında gol atan Halil Dervişoğlu ve oyuna girdikten sonra Halil'le olan uyumu dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Azerbaycan maçının artıları olarak hanemize yazıldı. Gine karşısında ise amiyane tabiriyle "babalar" geri dönüyor. Lille ile Fransa Ligue 1 zaferi yaşayan Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte orta alanda Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, hücumda Kenan Karaman, kalede Uğurcan Çakır izleyeceğiz.
 
Didier Six önderliğindeki Gine'de; ülkemizde Kasımpaşa formasıyla tanıdığımız Bengali-Fode Koita, Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ibrahima Yattara'nın kuzeni Mohamed Lamine Yattara'nın yanı sıra Amadou Diawara, Mohamed Mady Camara, Naby Keita ve François Kamano gibi 4 önemli isim de kadroda yer almıyor. Kalede büyük ihtimalle Aly Keita oynayacak. Stoperde Mohamed Ali Camara dikkat çekiyor. Yanında da bir dönem Gençlerbirliği forması giyen, Paul Pogab'nın abisi Florentin Pogba forma giyecektir. Orta saha ve hücumdaki ciddi eksikler sonrası en elle tutulur isim şüphesiz Sory Kaba... 13 kez giydiği milli formayla 3 gol 2 asistlik katkı yapan Kaba, FC Midtjylland ile de sezonu 14 gol 6 asistle tamamladı.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- A Milli Takımımız'ın son 8 maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti.
- Gine Milli Takımı, Didier Six göreve geldikten sonra ilk 3 maçında galibiyet elde edememişti ancak son 6 maçtan 4 galibiyet çıkartmasını bildi.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %55'lik kesim Gine'deki ciddi eksikler sonrası Bizim Çocuklar'dan galibiyet bekliyor. A Milli Takımımız'ın iddaa oranı 1,70'ten 1,45'e kadar geriledi... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

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Etiketler: misli iddaa iddia Türkiye Gine maç milli milli maç
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