Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının birincisi belli oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

AA 14 Kasım 2020 Cumartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 17:43
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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama  turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu. 
 
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin  sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde  gerçekleştirildi.
 
Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında olduğu gibi sıralama turlarında  da soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı. İlk  seansta yoğun yağış sebebiyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarış 45 dakikalığına  durduruldu. Bu sürede Tuzla Belediyesine ait su tahliye aracı da piste müdahale  etti.
 
Yağışın durmasıyla devam eden sıralama turları, sürprizlere sahne  oldu. Racing Point takımının yoğun yağmur lastiği yerine orta seviyedeki geçiş  lastiğini tercih etmesi, sıralama turlarının kaderini belirledi.
 
Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765  saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten  başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu  elde etti.
 
Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan  Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında  ikinci tamamladı.
 
Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556  saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
 
İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen  Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında  1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.
 
 
Ferrari sürücüleri ikinci seansta elendi
Üç antrenman turunda da en hızlı ilk 3 isim arasında yer alan  Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, sıralama turlarının ikinci  seansında elendi.
 
Leclerc, 1.56.696'lık süresiyle yarışa 14. sıradan başlama hakkı  kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.55.169'luk zamanıyla 12.  sırayı alarak üçüncü seansı göremedi.
 
Mercedes'in pole pozisyonu serisi İstanbul'da sona erdi
Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole  pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi.
 
İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Fin pilot  Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonu kazanmıştı.
 
 

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Etiketler: Türkiye Grand Prix Formula 1 F1
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