Türkiye - Hırvatistan Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

A Milli Takımımız hazırlık maçında Hırvatistan'ı Beşiktaş Park'ta konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz!

11 Kasım 2020 Çarşamba - 10:47
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Misli.com 11 Kasım Canlı Yayın Programı Bahçeşehir Basketbol - Unics Kazan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle misli.com'da Sivasspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Fenerbahçe - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynayacağımız 2 kritik maçöncesi Hırvatistan'ı Beşiktaş Park'ta konuk edeceğiz. Abdülkadir Ömür ve Gökhan Akkan aday kadrodan çıkartılırken, Altay Bayındır eklemesi yaptık. TD Şenol Güneş, Hırvatlar karşısında Uğurcan Çakır ile maça başlayacağını açıklarken, Mert Günok'u kesinlikle oynatmayacağını dile getirdi. Pazar günü oynayacağımız Rusya maçının önemi düşünülerek rotasyonlu bir kadroyla sahada olmamız şaşırtıcı olmaz. Savunmada Mert Çetin, orta alanda Orkun Kökçü ve Berkay Özcan görebiliriz.

Hırvatistan, Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk 4 maçta sadece 3 puan toplayabildi.Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları İsveç maçını kaybetmezlerse A Ligi'nde kalmaya devam edecekler. Kadrolarında Domagoj Vida ve Dario Melnjak gibi Süper Lig'den tanıdığımız isimler bulunuyor.Formda başladığı sezonda önce koronavirüs testi pozitif çıkan, ardından da sakatlık geçiren Andrej Kramaric aday kadroda yer almıyor. Milli takımı bıraktığını açıklayan Ivan Rakitic ve sakatlık dönüşü kendini zorlamayacak olan Ante Rebic de İstanbul'a gelmedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 4 maçın tamamı "beraberlik" ile sonuçlandı.

- Hırvatistan'ın deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "TürkiyeKazanır" oldu!%28'lik kesim Ay-Yıldızlılar'ın Uluslar Ligi maçları öncesi Hırvatlar'ı yeneceğini düşünüyor...%11'likkesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Türkiye Hırvatistan
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Yusuf Yazıcı hakkında gündem belirleyen ifadeler! Yusuf Yazıcı hakkında gündem belirleyen ifadeler!
Kruse'ye skandal mektup! 'Seni beyinsiz'Kruse'ye skandal mektup! 'Seni beyinsiz' Cenk Tosun 'Çubukluyu' giymeye geliyorCenk Tosun 'Çubukluyu' giymeye geliyor Ve Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Uzun süredir bekletiyormuşVe Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Uzun süredir bekletiyormuş
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.