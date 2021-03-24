Türkiye - Hollanda

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında sahasında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

27' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Depay'ın vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Pozisyon 20' Hollanda etkili geldi. Depay'la verkaça giren ve ceza sahasında topla buluşan Malen'ın vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

15' Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ev Sahibi Golü15'Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz 'ın vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.Gol - Burak Yilmaz

Pozisyon 7' Ceza sahası sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Depay'ın doğrudan kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.

İLK 11'LER

Hollanda: Krul; Tete, De Ligt, Blind, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Berghuis, Depay, Malen.