Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu!

Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-0 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Set sonuçları;

1. set: Türkiye 25-20 Hollanda

2. set: Türkiye 25-19 Hollanda

3. set: Türkiye 25-23 Hollanda

YARI FİNALE KADAR NAMAĞLUP

Filenin Sultanları, gruptaki 5 maçı kazanırken sonrasında Ukrayna ve Polonya 'yı mağlup ederek yarı finale kadar namağlup gelmeyi başardılar. Milliler, yarı finalde Sırbistan 'a kaybetti.

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Maç sonunda başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular, önemli açıklamalarda bulundular.

GIOVANNI GUIDETTI: 'ÇOK AZ KALDI'

Çok mutluyum. Herkes adına çok teşekkür ederim, çok uzun bir yaz oldu. 2 madalya kazandık ve Olimpiyat'ı 5. olarak tamamladık, bence çok kötü değil. Dünyadaki en iyi üç takımdan biri olmamıza çok az kaldı. Türk milli takımı, her turnuvanın sonuna kadar oynuyor. Bundan gurur duyuyoruz.

ZEHRA GÜNEŞ: 'HER YERDE EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK'

Mayıstan beri birlikteyiz, çok zorlu bir süreç geçirdik. Son turnuvamızı madalyayla tamamladık. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Her yerde evimizde gibi hissettik.

EDA ERDEM DÜNDAR: 'HALKIMIZA ARMAĞAN OLSUN'

Dolu dolu turnuvalar oynadık. Dünkü yenilgiden sonra iyi toparladığımızı düşünüyorum, bize madalyayla tamamlamak yakışır dedik. Bugün daha istekli olan taraf bizdik. Halkımıza armağan olsun. Türk halkı, iyi ki varsınız. Bizi inanılmaz desteklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yazında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın