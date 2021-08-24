Türkiye, Hollanda'yı yenerek 8'li finallere yükseldi

Son dakika haberi... 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.

AA 24 Ağustos 2021 Salı - 19:23 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 20:04
İLGİLİ HABERLER
Türkiye 3 - 0 İsveç (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası) Türkiye - Ukrayna: 3-0 Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlangıç! 15 kişilik Avrupa Şampiyonu kadromuz açıklandı Türkiye - Rusya maçında talihsiz olay!

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.
 
Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.
 
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.
 
Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak.
 
Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Türkiye Hollanda Voleybol
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray Morutan bombasını patlattı Fenerbahçe altta kalmadı! Ali Koç ve Vitor Pereira'dan sürpriz golcü transferi Galatasaray Morutan bombasını patlattı Fenerbahçe altta kalmadı! Ali Koç ve Vitor Pereira'dan sürpriz golcü transferi
SON DAKİKA! Burak Elmas ve Fatih Terim'den 9.bomba! Başkan resmen açıkladı 'Bugün İstanbul'da olacak'SON DAKİKA! Burak Elmas ve Fatih Terim'den 9.bomba! Başkan resmen açıkladı 'Bugün İstanbul'da olacak' Ali Koç ekstra mesaide...Vitor Pereira'nın transfer listesi basına sızdı! 8 yıldızla görüşmeler başladıAli Koç ekstra mesaide...Vitor Pereira'nın transfer listesi basına sızdı! 8 yıldızla görüşmeler başladı Beşiktaş'ın iki teklifine Sassuolo'dan yanıt geldi! Kaan Ayhan transferinde son dakika!Beşiktaş'ın iki teklifine Sassuolo'dan yanıt geldi! Kaan Ayhan transferinde son dakika!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.