Türkiye İspanya'yı devirdi! 2'de 2 yaptık

Türkiye-İspanya voleybol maçıyla heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası, C Grubu'nda ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenen milliler, İspanya ile karşı karşıya geldi. Türkiye sahadan 3-1 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.

03 Eylül 2021 Cuma - 20:05
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2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yendi. 
 
CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı. 
 
Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-16 hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette geriden gelerek beş set sayısını da değerlendiremeyince İspanya seti 31-29 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.
 
Üçüncü sette beş sayı geriye düşmesine rağmen toparlanan ve seti 27-25 alan milliler, çekişmeye sahne olan dördüncü seti de 25-23 kazanarak salondan 3-1 galip ayrıldı. 
 
Milli takımda Adis Lagumdzija 21, Ramazan Efe Mandıracı 19 sayıyla oynadı. 
 
Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 5 Eylül Pazar günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. 
 
TÜRKİYE - İSPANYA: 3-1
 
Salon: Hakametsa Arena 
 
Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Stefano Cesare (İtalya) 
 
Türkiye: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın)
 
İspanya: Fornes, Trinidad de Haro, Ferragut, Ruiz, Colito, Iribarne (Posadas, Ledo, Vigil, Rubio, Perez)
 
Setler: 25-16, 29-31, 27-25, 25-23 
 
Süre: 137 dakika (23, 44, 37, 33)

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