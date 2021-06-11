Türkiye: 0 - İtalya: 3

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya , maçın ilk yarısında önemli pozisyonlar buldu. İlk yarıda savunmada kalan Türkiye, İtalya'ya karşılık veremedi. İtalya'nın şutlarını önlemeyi başaran Uğurcan Çakır ilk yarının 0-0 bitmesinde önemli rol oynadı.

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren İtalya, 53. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra 66. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada Insigne ile 2 gol daha bulan İtalya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR