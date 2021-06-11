Türkiye: 0 - İtalya: 3

11 Haziran 2021 Cuma - 20:48
| Son Güncelleme : 11 06 2021 - 23:54
Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya
, maçın ilk yarısında önemli pozisyonlar buldu. İlk yarıda savunmada kalan Türkiye, İtalya'ya karşılık veremedi. İtalya'nın şutlarını önlemeyi başaran Uğurcan Çakır ilk yarının 0-0 bitmesinde önemli rol oynadı.
Mücadelenin ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren İtalya, 53. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra 66. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada Insigne ile 2 gol daha bulan İtalya sahadan 3-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
80' İtalya'da Immobile yerini Belotti'ye bıraktı.Ciro Immobile - Andrea Belotti
80' İtalya'da Insıgne yerini Chiesa'ya bıraktı.Lorenzo Insigne - Federico Chiesa
79'
Uğurcan'ın kısa pasında Immobile'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Insıgne'nin uzak ağlara düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Lorenzo
Insigne
76'
A Milli Takım'da Kenan Karaman
yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı.Kenan Karaman - Halil Dervisoglu
74' Sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında kale önünde Kenan Karaman topa dokunamadı. Top kaleci Donnarumma'da kaldı.Pozisyon - Manuel Locatelli
66' İtalya farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan gelen ortada Spinazzola'nın vuruşunda kaleci Uğurcan'dan seken topu kale önünde Immobile ağlara gönderdi.Gol - Ciro Immobile
64' A Milli Takım'da Okay Yokuşlu yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.Okay Yokuslu - Kaan Ayhan
63'
A Milli Takım'da Ozan Tufan
yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.Ozan Tufan - Irfan Can Kahveci
58' Locatelli'nin ceza sahasının hemen dışından şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
55'
Golün ardından oyun
disiplininden koptuk. 3'e 3 gelen İtalya'da Insıgne'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti.
53' Sol kanattan ceza sahasına sokulan ve Umut'tan sıyrılan Berardi'nin kale önüne çevirdiği topta Merih'e çarpan top ağlara gitti.Gol (KK) - Merih Demiral
46' A Milli Takım'da Yusuf yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.Yusuf Yazici - Cengiz Ünder
46' İtalya'da Florenzi yerini Di Lorenzo'ya bıraktı.Alessandro Florenzi - Giovanni Di Lorenzo
44'
Penaltı bekledik! Burak Yılmaz
, Chiellini'yle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi.
42' İtalya yine gole çok yaklaştı! Ceza sahası sağ çaprazdan Immobile'nin şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
37' Insıgne'nin ceza sahasının hemen dışından şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
35' Gole yaklaştık! Hızlı gelişen hücumda Sol kanattan ceza sahasına giren Burak'ın çevirdiği topta arka direkte Kenan'a gelen topu kalesini terk eden Donnarumma yumruklarıyla uzaklaştırdı.
33' İtalya etkili geldi. Sol kanattan Insıgne'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Immobile'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
28' İtalya'nın baskısını kıramıyoruz. Barella'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.
22' Uğurcan harika çıkardı! Sağ kanattan Insıgne'nin kullandığı köşe vuruşunda Chiellini'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu son anda çıkardı.
22' Immobile'nin ceza sahası dışından sert şutunda top savunmadan geri döndü.
17' İtalya gole çok yaklaştı. Locatelli ile verkaça giren Insigne ceza sahası sol çaprazda uygun durumda yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.
11' Etkili geldik! Sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın çevirdiği topta İtalya savunması topu uzaklaştırdı.
8' İtalya baskılı başladı. Milli Takım savunmadan çıkmakta zorlanıyor.
3' İtalya etkili geldi. Atılan uzun topta sağ kanattan savunma arkasına sarkan Berardi topu içeriye çevirdi. Topu kontrol eden Immobile'nin dar açıdan şutunda top yan ağlarda kaldı.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.