Türkiye - Karadağ

01 Eylül 2021 Çarşamba - 20:53
| Son Güncelleme : 01 09 2021 - 21:59
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmasında Karadağ
'ı konuk ediyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
9' GOOOOL! Sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz sevdiği toplardan birini aldı. Süratli bir şekilde çalımlarla rakip kaleye yönelen Cengiz, ceza sahası önünden yaptığı şık vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Cengiz Ünder
7' Burak sol kanattan atak geliştirdi. Savunma müdahalesini yaptı ve top taca çıktı.
4' Milli Takımımız orta alanda oyuna hakim olmaya çalışıyor.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Altay
Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih, Mert Müldür, Okay, Yusuf, Cengiz, Hakan, Kenan Karama, Burak Yılmaz
KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic.