Türkiye - Karadağ maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

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A Milli Takımımız, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'ne 3 maçta 7 puanla başlamıştı. Sonrasında pek çoğumuzun unutmak istediği bir EURO 2020 süreci geçirdik. Kaldığımız yerden, aynı inançla ve yeni hedeflere yol alarak devam etmek istiyoruz. İlk engelimiz de Karadağ... İngiltere Premier Lig kulüpleri, Türkiye kırmızı listede olduğu için oyuncularının ülkemize gelmesini istemiyor. Bu nedenle Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almayacak. Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katacağı söylenen Halil Dervişoğlu ise takımla birlikte hazırlık sürecini geçiremedi, o da maç kadrosunda olmayacak. Sakat olan Halil Akbunar aday kadrodan çıkartıldı. Tüm yaz kafamızı kurcalayan kaleci konusu bir kez daha maç öncesi en çok tartışılan konulardan biri olacak. TD Şenol Güneş'in Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında tercihini maç saati öğreneceğiz. Ozan Kabak ve Çağlar'ın yokluğu sonrasında savunma hattımızın "Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral & Umut Meraş" olarak oluşması bekleniyor. Gole en yakın isim bir kez daha "Kral" Burak Yılmaz olacaktır. Inter ile sezona fırtına gibi giren Hakan Çalhanoğlu da orta alanda yaratıcı gücümüzü oluşturacak.

2022 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'na Letonya ve Cebelitarık galibiyetleriyle başlayan Karadağ, sonrasında iç sahada Norveç'e yenilmiş ve 3 maçta 6 puan toplayabilmişti. Takımın en önemli isimlerinden, kaptan Stevan Jovetic sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye getirilmedi. Bir dönem Kayserispor forması giyen Marko Simic savunmanın en tecrübeli ismi olarak dikkat çekerken, Fatos Beciraj gole en yakın isim olarak aday kadroda göze çarpıyor. Kalite olarak baktığımızda ise stoperdeki Stefan Savic'e, sağ kanadı emanet ettikleri Adam Marusic'e ve sol açıktaki Sead Haksabanovic'e dikkat edilmesi gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız, Karadağ ile en son 3 yıl 5 ay 5 gün önce karşılaşmıştı ve 2-0 öne geçtiğimiz maç 2-2 bitmişti.

- A Milli Takımımız'ın son 6 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Karadağ'ın son 5 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %53'lük kesim kritik eksiklerimize rağmen A Milli Takımımız'dan Karadağ karşısında 3 puan bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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