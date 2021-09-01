İddaa  »Türkiye - Karadağ maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Türkiye - Karadağ maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Türkiye - Karadağ maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

EURO 2020'de aradığını bulamayan Türkiye, Vodafone Park'ta Karadağ ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası yolundaki sınavlarının tüm heyecanı Misli.com'da olacak!

İLGİLİ HABERLER

A Milli Takımımız, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'ne 3 maçta 7 puanla başlamıştı. Sonrasında pek çoğumuzun unutmak istediği bir EURO 2020 süreci geçirdik. Kaldığımız yerden, aynı inançla ve yeni hedeflere yol alarak devam etmek istiyoruz. İlk engelimiz de Karadağ... İngiltere Premier Lig kulüpleri, Türkiye kırmızı listede olduğu için oyuncularının ülkemize gelmesini istemiyor. Bu nedenle Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almayacak. Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katacağı söylenen Halil Dervişoğlu ise takımla birlikte hazırlık sürecini geçiremedi, o da maç kadrosunda olmayacak. Sakat olan Halil Akbunar aday kadrodan çıkartıldı. Tüm yaz kafamızı kurcalayan kaleci konusu bir kez daha maç öncesi en çok tartışılan konulardan biri olacak. TD Şenol Güneş'in Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır arasında tercihini maç saati öğreneceğiz. Ozan Kabak ve Çağlar'ın yokluğu sonrasında savunma hattımızın "Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral & Umut Meraş" olarak oluşması bekleniyor. Gole en yakın isim bir kez daha "Kral" Burak Yılmaz olacaktır. Inter ile sezona fırtına gibi giren Hakan Çalhanoğlu da orta alanda yaratıcı gücümüzü oluşturacak.
 
2022 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'na Letonya ve Cebelitarık galibiyetleriyle başlayan Karadağ, sonrasında iç sahada Norveç'e yenilmiş ve 3 maçta 6 puan toplayabilmişti. Takımın en önemli isimlerinden, kaptan Stevan Jovetic sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye getirilmedi. Bir dönem Kayserispor forması giyen Marko Simic savunmanın en tecrübeli ismi olarak dikkat çekerken, Fatos Beciraj gole en yakın isim olarak aday kadroda göze çarpıyor. Kalite olarak baktığımızda ise stoperdeki Stefan Savic'e, sağ kanadı emanet ettikleri Adam Marusic'e ve sol açıktaki Sead Haksabanovic'e dikkat edilmesi gerekiyor.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- A Milli Takımımız, Karadağ ile en son 3 yıl 5 ay 5 gün önce karşılaşmıştı ve 2-0 öne geçtiğimiz maç 2-2 bitmişti.
 
- A Milli Takımımız'ın son 6 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.
 
- Karadağ'ın son 5 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %53'lük kesim kritik eksiklerimize rağmen A Milli Takımımız'dan Karadağ karşısında 3 puan bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.
 
MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO NE DİYOR?
 
Milli takım açısından çok kötü bir turnuva geride kaldı. Ümit veren takımımız, şampiyonada kötü gözüktü. Son derece genç bir neslimiz var ve bu durumun üstesinden gelebileceğimiz kanaatindeyim. Türkiye kazanır.

YORUMLAR (0)
Yorum Yap
Etiketler: misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç dün akşam canlı yayında açıklamıştı! Önce 'gitmem' deyip sonra Fenerbahçe'den iki kat maaş isteyen futbolcu ortaya çıktı Ali Koç dün akşam canlı yayında açıklamıştı! Önce 'gitmem' deyip sonra Fenerbahçe'den iki kat maaş isteyen futbolcu ortaya çıktı
Cavani, Lacazette, Dembele derken Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu!Cavani, Lacazette, Dembele derken Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Limit açıldı Burak Elmas ve Fatih Terim 6 orta saha ile görüşmelere başladı! 2 tanesi eski öğrencisiLimit açıldı Burak Elmas ve Fatih Terim 6 orta saha ile görüşmelere başladı! 2 tanesi eski öğrencisi Ali Koç ve Vitor Pereira durmuyor! Perotti, Zanka ve Samatta'dan sonra Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha!Ali Koç ve Vitor Pereira durmuyor! Perotti, Zanka ve Samatta'dan sonra Fenerbahçe'de 3 ayrılık daha!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.