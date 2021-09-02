Türkiye - Karadağ maçı sonrası Şenol Güneş'e sert tepki!

02 Eylül 2021 Perşembe - 0:23
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri G Grubu'ndaki 4. maçında Karadağ
'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı, 2-0 öne geçmesine karşın 90+7'de yediği golle sahadan beraberlikle ayrılırken maç sonrası Şenol Güneş'e tepkiler yükseldi.
Beşiktaş'ın sahası Vodafone
Park'ta oynanan mücadelede millilere büyük destek veren taraftarlar, 90+7'de gelen golle büyük üzüntü yaşarken Şenol Güneş'e tepkilerini dile getirdiler.
Tribünde yer alan taraftarlar, maçın ardından 'Şenol Güneş istifa' diyerek tecrübeli teknik adamı istifaya davet ettiler.