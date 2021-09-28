Türkiye Kim Min-Jae - Szalai ikilisini konuşuyor

Süper Lig'de süper ikili olan Min-Jae ve Szalai Fenerbahçe camiasını bir hayli memnun ediyor.

28 Eylül 2021 Salı - 9:06
İLGİLİ HABERLER
Hatayspor: 1 Fenerbahçe: 2 Fenerbahçe'nin Hatayspor kadrosu belli oldu! 6 eksik Fenerbahçe'nin deplasman maçları göz korkuttu Serdar Dursun gitmek istediği takımı açıkladı Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

Süper Lig’de 7 haftada 16 puan toplayan ve zirve iddiasını güçlendiren Fenerbahçe’de savunma hattının başarısı yüzleri güldürüyor. 90’lı yıllardan itibaren lig şampiyonluklarında güçlü defans ikilileriyle öne çıkan sarı-lacivertliler bu sezon da benzer bir başarı yakaladı.
Kim Min Jae ve Attila Szalai ikilisi defans hattında hem uyumları hem de rakiplere adeta adım attırmamalarıyla alkışları topluyor.
 
Bundan önceki şampiyonluklarda da defansta uyumlu iki stoperin başarısı dikkat çekiyordu. 1995-96 sezonundaki şampiyonlukta Uche-Hogh, 2000-01 sezonundaki şampiyonlukta Mirkovic-Mert Meriç, 2003-04 sezonundaki şampiyonlukta Luciano-Tomas, 2004-05 sezonundaki şampiyonlukta Luciano-Servet, 2006-07 sezonundaki şampiyonlukta Lugano-Edu, 2010-11 sezonundaki şampiyonlukta Lugano-Yobo ve 2013-14 sezonundaki şampiyonlukta da Bruno Alves-Egemen ikilisi büyük bir uyumla zirve yolunu açmıştı.
 
Vitor Pereira yönetiminde 2021-22 sezonuna iyi başlayan Fenerbahçe, Kim-Szalai ikilisi mutlu son için umut vadediyor. Süper Lig’de bu sezon 6 maça çıkan Kim ile 7 maçta da forma giyen Szalai, takımın en iyileri arasında yer alıyor. 24 yaşındaki iki genç savunmacı taraftarların da sevgilisi oldu. Son olarak Hatayspor deplasmanında rakip hücumculara göz açtırmayan Kim-Szalai ikilisi, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’ın da takdirini kazanmıştı.

Hem oynuyorlar hem oynatıyorlar
 
Kim Min Jae-Attila Szalai ikilisi savunmadaki başarılarını takıma da yansıtıyor. 3’lü savunma hattı uygulayan Fenerbahçe’de yerleri sabit olan Kim ve Szalai, yanlarındaki isimleri de başarıyla oynatıyor. Geçen sezon sıkça eleştirilen Tisserand, Serdar Aziz ve Novak, Kim-Szalai ikilisiyle yan yana oynadıklarında başarılı oldu. (Skorer)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: min jae szalai fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vitor Pereira mucizesi! Ali Koç'un birini 'Biglia-Borini' takasında diğerini bedavaya bırakacağı 2 futbolcuyu yıldız yaptı! Vitor Pereira mucizesi! Ali Koç'un birini 'Biglia-Borini' takasında diğerini bedavaya bırakacağı 2 futbolcuyu yıldız yaptı!
Göztepe maçından sonra sinyali vermiş 'Çok kırıldım' demişti! Fatih Terim istifa...Göztepe maçından sonra sinyali vermiş 'Çok kırıldım' demişti! Fatih Terim istifa... Fatih Terim oynattı Stefan Kuntz hayran kaldı! 'Galatasaray'ın yıldızı benim panzerim' olacakFatih Terim oynattı Stefan Kuntz hayran kaldı! 'Galatasaray'ın yıldızı benim panzerim' olacak Vitor Pereira 'mutlaka alınsın' dedi Ali Koç geri çevirmedi! 7 haftada Süper Lig'in en iyisi oldu!Vitor Pereira 'mutlaka alınsın' dedi Ali Koç geri çevirmedi! 7 haftada Süper Lig'in en iyisi oldu!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.