Türkiye Kim Min-Jae - Szalai ikilisini konuşuyor

28 Eylül 2021 Salı - 9:06
Süper Lig’de 7 haftada 16 puan toplayan ve zirve iddiasını güçlendiren Fenerbahçe’de savunma hattının başarısı yüzleri güldürüyor. 90’lı yıllardan itibaren lig şampiyonluklarında güçlü defans ikilileriyle öne çıkan sarı-lacivertliler bu sezon da benzer bir başarı yakaladı.
Kim Min Jae ve Attila Szalai ikilisi defans hattında hem uyumları hem de rakiplere adeta adım attırmamalarıyla alkışları topluyor.
Bundan önceki şampiyonluklarda da defansta uyumlu iki stoperin başarısı dikkat çekiyordu. 1995-96 sezonundaki şampiyonlukta Uche-Hogh, 2000-01 sezonundaki şampiyonlukta Mirkovic-Mert Meriç, 2003-04 sezonundaki şampiyonlukta Luciano-Tomas, 2004-05 sezonundaki şampiyonlukta Luciano-Servet, 2006-07 sezonundaki şampiyonlukta Lugano
-Edu, 2010-11 sezonundaki şampiyonlukta Lugano-Yobo ve 2013-14 sezonundaki şampiyonlukta da Bruno Alves
-Egemen ikilisi büyük bir uyumla zirve yolunu açmıştı.
Vitor Pereira yönetiminde 2021-22 sezonuna iyi başlayan Fenerbahçe, Kim-Szalai ikilisi mutlu son için umut vadediyor. Süper Lig’de bu sezon 6 maça çıkan Kim ile 7 maçta da forma giyen Szalai, takımın en iyileri arasında yer alıyor. 24 yaşındaki iki genç savunmacı taraftarların da sevgilisi oldu. Son olarak Hatayspor
deplasmanında rakip hücumculara göz açtırmayan Kim-Szalai ikilisi, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’ın da takdirini kazanmıştı.
Hem oynuyorlar hem oynatıyorlar
Kim Min Jae-Attila Szalai ikilisi savunmadaki başarılarını takıma da yansıtıyor. 3’lü savunma hattı uygulayan Fenerbahçe’de yerleri sabit olan Kim ve Szalai, yanlarındaki isimleri de başarıyla oynatıyor. Geçen sezon sıkça eleştirilen Tisserand, Serdar Aziz ve Novak, Kim-Szalai ikilisiyle yan yana oynadıklarında başarılı oldu. (Skorer)