Türkiye Kim Min-Jae - Szalai ikilisini konuşuyor

Süper Lig’de 7 haftada 16 puan toplayan ve zirve iddiasını güçlendiren Fenerbahçe’de savunma hattının başarısı yüzleri güldürüyor. 90’lı yıllardan itibaren lig şampiyonluklarında güçlü defans ikilileriyle öne çıkan sarı-lacivertliler bu sezon da benzer bir başarı yakaladı.

Kim Min Jae ve Attila Szalai ikilisi defans hattında hem uyumları hem de rakiplere adeta adım attırmamalarıyla alkışları topluyor.

Bundan önceki şampiyonluklarda da defansta uyumlu iki stoperin başarısı dikkat çekiyordu. 1995-96 sezonundaki şampiyonlukta Uche-Hogh, 2000-01 sezonundaki şampiyonlukta Mirkovic-Mert Meriç, 2003-04 sezonundaki şampiyonlukta Luciano-Tomas, 2004-05 sezonundaki şampiyonlukta Luciano-Servet, 2006-07 sezonundaki şampiyonlukta Lugano -Edu, 2010-11 sezonundaki şampiyonlukta Lugano-Yobo ve 2013-14 sezonundaki şampiyonlukta da Bruno Alves -Egemen ikilisi büyük bir uyumla zirve yolunu açmıştı.