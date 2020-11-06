Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.

06 Kasım 2020 Cuma - 15:10
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. . Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
 
 
İşte eşleşmeler :
Adana Demirspor - AFJET Afyonspor
 
BB Erzurumspor - Ankara Demirspor
 
Çaykur Rizespor - Uşakspor 
 
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
 
Göztepe - Kırklarelispor
 
Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
 
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
 
Ankaraspor - Muğlaspor
 
Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
 
Konyaspor - Manisa FK
 
Altınordu - Çorum FK
 
Kasımpaşa - 24 Erzincanspor
 
Adanaspor - Sakaryaspor
 
Boluspor - Kahkaramanmaraşspor
 
Denizlispor - Turgutluspor
 
Hatayspor - Karacay Belediyespor
 
Keçiörengücü - Kocaelispor
 
Giresunspor - Niğde Anadolu FK
 
Bursaspor - 1922 Konyaspor
 
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
 
Eskişehirspor - Kastamonuspor
 
Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor
 
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
 
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
 
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor
 
Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?
Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
 
 
 

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Etiketler: Türkiye Kupası eşleşme kupa kura
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