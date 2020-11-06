Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi...

06 Kasım 2020 Cuma - 15:10
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Sivas
Belediyespor oldu. . Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
İşte eşleşmeler :
Adana Demirspor - AFJET Afyonspor
İstanbulspor - Tarsus
İdman Yurdu
Göztepe - Kırklarelispor
Bandırmaspor - Darıca
Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Altınordu - Çorum FK
Kasımpaşa - 24 Erzincanspor
Boluspor - Kahkaramanmaraşspor
Hatayspor - Karacay Belediyespor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Fatih Karagümrük - Esenler
Erokspor
Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?
Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.