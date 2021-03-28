Türkiye - Letonya maçının hakemi belli oldu

Türkiye - Letonya karşılaşmasında Polonyalı hakem Daniel Stefanski düdük çalacak.

28 Mart 2021 Pazar - 12:18
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Larin'in bonservisini belirledi! 15 milyon euro Balkanlar yıkılıyor! 'Türkiye şaka yapmıyor' Fenerbahçe'nin Marega rüyası sona erdi! Her hafta ısrarla yazıyorlar! Emre Mor yeniden Galatasaray'da 'Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü?'

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart Salı günü Letonya ile evinde oynayacağı G Grubu üçüncü maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.
 
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.
 
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Daniel Stefanski türkiye letonya
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ozan Tufan'a Hakan Çalhanoğlu'na değil Uğurcan Çakır'a hayran oldular! Liverpool... Ozan Tufan'a Hakan Çalhanoğlu'na değil Uğurcan Çakır'a hayran oldular! Liverpool...
Tümer Metin'den Sörtloth'a yaylım ateşi! 'Taktik maktik yok he...'Tümer Metin'den Sörtloth'a yaylım ateşi! 'Taktik maktik yok he...' Norveç zaferinin ardından inanılmaz ifadeler! 'Türk futbolunda bir devir sona erdi'Norveç zaferinin ardından inanılmaz ifadeler! 'Türk futbolunda bir devir sona erdi' Galatasaray'da deprem! 7 ayrılık var... 2 yıldız Trabzonspor'a gidiyorGalatasaray'da deprem! 7 ayrılık var... 2 yıldız Trabzonspor'a gidiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.