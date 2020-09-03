Türkiye - Macaristan

UEFA Uluslar Ligi heyecanı başladı. A Milli Takımımız kendi evinde Macaristan'ı konuk ediyor.

03 Eylül 2020 Perşembe - 21:01 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 21:51
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor...
 
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Artur Soares Dias yönetiyor.
 
Türkiye'nin 11'i: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz
 
Macaristan'ın 11'i: Gulacsi, Adam Lang, Attila Szalai, Attila Fiola, Willi Orban, Adam Nagy, Adam Szalai, Dominik Szoboszlai, Filip Holender, David Siger, Roland Sallai

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