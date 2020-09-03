Türkiye - Macaristan

03 Eylül 2020 Perşembe - 21:01
| Son Güncelleme : 03 09 2020 - 21:51
A Milli Takımımız, UEFA
Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan
'ı konuk ediyor...
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Artur Soares Dias yönetiyor.
Türkiye'nin 11'i: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz
Macaristan'ın 11'i: Gulacsi, Adam Lang, Attila Szalai, Attila Fiola, Willi Orban, Adam Nagy, Adam Szalai, Dominik Szoboszlai, Filip Holender, David Siger, Roland Sallai