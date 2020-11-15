Türkiye maçı sonrası o soruya yanıt vermedi

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

15 Kasım 2020 Pazar - 22:50
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10 kişi kalmalarına rağmen etkili bir oyun ortaya koyduklarını belirten Cherchesov, "Kırmızı karta kadar çok iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra oyun değişti ama daha sonra kendimizi toparladık. Eksik kalsak da Türkiye'ye karşı etkili oynadık. Arada çok büyük bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim." diye konuştu.
 
"PENALTIYI KONUŞMAYACAĞIM"
 
Rus teknik adam, Türkiye lehine verilen penaltıyla ilgili olarak "Penaltı için ne söylersiniz?" sorusuna cevap vermezken, "Ben penaltı hakkında bir şey söylemeyeceğim. Penaltı pozisyonu yerine oyunu, nasıl savaştığımızı, sahadaki futbolu, neler yaptığımızı konuşmak istiyorum." dedi.

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