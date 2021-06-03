Türkiye - Moldova maçı Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com'da

Euro 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan 'la yaptığı maçı 2-1 kazanan A Milli Takımımız, sonrasında Gine ile 0-0 berabere kalmıştı. TD Şenol Güneş bu iki maçta da alışılagelmiş oyuncularımızı kullanmadı, deneme/yanılma tercihleri yaptı. Ve sonrasında 30 kişilik aday kadroyu 26'ya düşürdü. Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca ve Halil Akbunar liste dışında kaldı. Şimdi Moldova maçı, İtalya öncesi son hazırlık mücadelesi olacağı için Şenol Güneş'in de karşılaşmayı ciddiye alması ve ilk 11'de görmeye alıştığımız isimlerle sahaya çıkması bekleniyor. Sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Umut Meraş, orta alanda Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, forvette Burak Yılmaz muhakkak forma giyecektir. Kalede de Uğurcan Çakır'ı izleriz. Azerbaycan ve Gine maçlarında "Mert Müldür, Orkun Kökçü & Halil Dervişoğlu" göze çarpan isimler oldu.

2020 Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarıyla birlikte TD koltuğuna Roberto Bordin'i oturtan Moldova, Türkiye karşısına milli maç tecrübesi çok olan isimlerle çıkmayacak. Başakşehir 'den tanıdığımız 34 yaşındaki Alexandru Epureanu, yine 34 yaşındaki eldiven Stanislav Namasco, 33 yaşındaki stoper Igor Armas, Seria A havası solumuş Artur Ionita ve Olympiakos'ta forma giyen sol bek Oleg Reabciuk aday kadroda yer almıyor. Göze çarpan en tecrübeli isim savunmadaki Veaceslav Posmac... Posmac'ın yanında 2001'li Daniel Dumbravanu forma giyecek. Kalede 1997'li Nicolae Cebotari, forvette ise 1999'lu Vitalie Damascan görebiliriz. Bordin; "Türkiye çok güçlü bir takım. Kısa süre içerisinde şampiyona başlayacak ve Türkiye'nin bizi seçip, bizimle hazırlık maçı oynaması gerçekten gurur verici..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız son 12 maçında sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. (7 beraberlik - 4 galibiyet)

- Moldova son 9 maçının 7'sini kaybetti! (2 beraberlik)

- Euro 2020 Elemeleri'nde Moldova ile aynı gruptaydık ve hem içerde hem de dışarda oynadığımız maçları 4-0 kazanmasını bildik.

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