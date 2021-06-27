Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Erdem istifa etti

Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını alan Adıyaman 1954 Spor Başkanı Cevher Erdem istifa etti.

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) 27 Haziran 2021 Pazar - 20:51
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Misli.com 3üncü Lig 4üncü Grup'ta puan farkı ile şampiyon olan ve Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını alan Adıyaman 1954 Spor Başkanı Cevher Erdem, istifa ettiğini duyurdu. İş yoğunluğu ve 2 çocuğuna zaman ayıramadığından ötürü Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanlığından istifa ettiğini duyuran Cevher Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"Yaklaşık 2 yıldır içerisinde bulunduğum ve 1 yıl önce heyecanla devraldığım Adıyaman Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi siz değerli taraftarlara üzülerek belirtmek isterim. Güzel başarılara imza attığımız bir dönemin ardından iş yoğunluğum ve 2 çocuğuma yeterince zaman ayıramadığımı farketmem beni bu karara almaya yöneltti. Gözüm asla arkada kalmayacak çünkü; kulübe tüm ben ilgi ile hizmet eden çok kıymetli başkanımız Sait Aybak, spor kulübümüz için en iyisini yapmaya devam edecektir. Her daim Adıyaman Spor Kulübümüzün yanında olan Sait Aybakın bana olan desteklerinden dolayı da ayrıca minnettar olduğumu ve teşekkür ettiğimi ifade etmek isterim. Bu ayrılık sadece fiziken olacak ve daima kalbim takımımızla atacaktır."
 

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