Türkiye - Norveç

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Milli takımımız, sahasında grubun favorilerinden Norveç'i ağırlıyor.

08 Ekim 2021 Cuma - 20:25 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 21:58
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MAÇTAN DAKİKALAR
 
12' Ødegaard ceza yayının üstünden şansını denedi top yandan dışarı çıktı.
 
11' Burak ayağa kalktı ve oyun yeniden başladı.
 
10' Burak sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi sahaya geldi.
 
6' GOOOOOOL! Ceza sahası dışında yaptığımız etkili baskının sonucunda Cengiz topa sahip oldu. Cengiz ceza sahasına girip kaleciyi geçerek pasını içeri aktardı. Kale önünde vuruşunu yapan Kerem topu ağlara gönderdi.Gol - Kerem Aktürkoglu
 
3' Milli Takımımız mücadeleye etkili başlayan taraf.
 
İLK 11'LER
 
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak.
 
NORVEÇ: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

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