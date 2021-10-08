Türkiye - Norveç

08 Ekim 2021 Cuma - 20:25
| Son Güncelleme : 08 10 2021 - 21:58
MAÇTAN DAKİKALAR
12' Ødegaard ceza yayının üstünden şansını denedi top yandan dışarı çıktı.
11'
Burak ayağa kalktı ve oyun
yeniden başladı.
10'
Burak sakatlık yaşıyor. Sağlık
ekibi sahaya geldi.
6' GOOOOOOL! Ceza sahası dışında yaptığımız etkili baskının sonucunda Cengiz topa sahip oldu. Cengiz ceza sahasına girip kaleciyi geçerek pasını içeri aktardı. Kale önünde vuruşunu yapan Kerem topu ağlara gönderdi.Gol - Kerem Aktürkoglu
3' Milli Takımımız mücadeleye etkili başlayan taraf.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak.
NORVEÇ: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.