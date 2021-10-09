Türkiye-Norveç maçı sonrası işler karıştı! A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç'i konuk eden A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-1 eşitlikle ayrılırken lider Hollanda'nın 4, ikinci Norveç'in 2 puan gerisinde 12 puanla üçüncü sırada yer aldı. Milliler, gruptan çıkmak için kaç puana ihtiyacı var? İşte gruptaki maçlar ve takımların puanları...

09 Ekim 2021 Cumartesi - 0:18 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 1:03
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2022 Dünya Kupası'na katılım için büyük önem arz eden maçta Norveç'le berabere kalan Milliler, son üç maça kala 12 puanla üçüncü sırada yer aldı.
 
16 puanı bulunan lider Hollanda'nın 4 puan gerisinde yer alan Milliler, ikincilik mücadelesi verdiği Norveç'in 2 puan gerisinde kaldı.
 
HOLLANDA TEK GOLLE KAZANDI
 
Grubun lideri Hollanda, Letonya deplasmanında zorlanmasına karşın sahadan 1 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korudu ve rakipleriyle puan farkını açtı.
 
KARADAĞ YAKLAŞTI
 
Son maçlardaki çıkışıyla dikkat çeken Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 devirerek puanını 11'e yükseltti.
 
 
LİDER BAŞLAMIŞTIK AMA...
 
Gruba Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. EURO2020'de üç maçı da kazanamayan Milliler, gruptaki son 4 karşılaşmada ise sadece Cebelitartık'ı mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 2022 Dünya Kupası bileti de zora girmiş oldu.
 
GRUPTA PUAN DURUMU
 
1- Hollanda - 16 puan
2- Norveç - 14 puan
3- Türkiye - 12 puan
4- Karadağ - 11 puan
5- Letonya - 5 puan
6- Cebelitartık - 0 puan
 
MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
 
Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.
 

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