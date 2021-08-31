Türkiye - Polonya: 3-0

31 Ağustos 2021 Salı - 21:06
| Son Güncelleme : 31 08 2021 - 22:02
Filenin Sultanları, 2021 Avrupa
Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya
ile karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Türkiye 7'de 7 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı.
TÜRKİYE - POLONYA : 3-0
1.SET: 25-18
2.SET: 25-14
3.SET: 25-23
İLK 6'MIZ:
Cansu, Ebrar, Eda (Kaptan), Tuğba, Hande, Zehra
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Millilerimiz, grup aşamasında sadece Romanya
'ya set vermişti. Milliler son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerken çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.
GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan
ve Bulgaristan
'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Türkiye, Ukrayna
'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.
Yarı final ile final müsabakalarına Sırbistan ev sahipliği yapacak. Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.