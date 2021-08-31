Türkiye - Polonya: 3-0

TÜRKİYE - POLONYA : 3-0

1.SET: 25-18

2.SET: 25-14

3.SET: 25-23

İLK 6'MIZ:

Cansu, Ebrar, Eda (Kaptan), Tuğba, Hande, Zehra

GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR

YARI FİNAL SIRBİSTAN'DA

Yarı final ile final müsabakalarına Sırbistan ev sahipliği yapacak. Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.