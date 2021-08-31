Türkiye - Polonya: 3-0

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Polonya'ya set vermeyen Türkiye maçı 3-0 kazanarak 7'de 7 yaptı. Bu sonuçta Türkiye yarı finale yükseldi.

31 Ağustos 2021 Salı - 21:06 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 22:02
İLGİLİ HABERLER
Sevilay Öztürk'ten bronz madalya Güney Koreli rakibini yendi Olimpiyat Şampiyonu oldu 2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu Milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz tarih yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan milli sporculara tebrik

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Türkiye 7'de 7 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı.
 
TÜRKİYE - POLONYA : 3-0 
 
1.SET: 25-18
2.SET: 25-14
3.SET: 25-23
 
İLK 6'MIZ:
 
Cansu, Ebrar, Eda (Kaptan), Tuğba, Hande, Zehra
 
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Millilerimiz, grup aşamasında sadece Romanya'ya set vermişti. Milliler son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerken çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.
 
GRUPTAN NAMAĞLUP LİDER ÇIKTILAR
 
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Türkiye, Ukrayna'yı D grubunda geçen hafta oynanan maçta 25-14, 25-19, 26-24'lük sonuçlarla set vermeden 3-0 yenmişti.
 
YARI FİNAL SIRBİSTAN'DA
 
Yarı final ile final müsabakalarına Sırbistan ev sahipliği yapacak. Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Filenin Sultanları 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye Polonya
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da transferde baş döndüren trafik! Mostafa Mohamed, Falcao ve Halil Dervişoğlu'nda flaş gelişme... Galatasaray'da transferde baş döndüren trafik! Mostafa Mohamed, Falcao ve Halil Dervişoğlu'nda flaş gelişme...
4 milyon dolara gelmişti! Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux'a sattı! Sırada bir oyuncu daha var4 milyon dolara gelmişti! Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux'a sattı! Sırada bir oyuncu daha var Başakşehir dediler başka bir Süper Lig ekibi çıktı! Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandıBaşakşehir dediler başka bir Süper Lig ekibi çıktı! Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandı Bir derken iki milli yıldız Galatasaray'da! 900 bin euro'ya prensip anlaşmasına varıldıBir derken iki milli yıldız Galatasaray'da! 900 bin euro'ya prensip anlaşmasına varıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.