Türkiye - Rusya: 3 - 2

15 Kasım 2020 Pazar - 18:58
| Son Güncelleme : 15 11 2020 - 21:54
A Milli Futbol Takımı, UEFA
Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sahasında Rusya
ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 11. dakikasında Cheryshev'in golüyle geriye düşen A Milli Takım, karşılaşmayı 3-2 kazanarak, lig yükselme şansını sürdürdü.
Millilerin golleri 26. dakikada Kenan Karaman
, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.
Rusya'nın gollerini ise 11. dakikada Cheryshev ve 57. dakikada Kuzyaev kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin puanı 6'ya yükseldi. Rusya ise 8 puanda kaldı.
Uluslar Ligi'nde son haftada Milliler, Macaristan
ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya ise Sırbistan
'a konuk olacak
MAÇTAN DAKİKALAR
88' Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Pozisyon 88' Okay Yokuşlu'nun sert şutunda top Rusya kalecisinde kaldı.
Oyuncu Değişikliği 87' Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.Hakan Calhanoglu - Yusuf Yazici
Oyuncu Değişikliği
87'
A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Tufan
yerini Mahmut Tekdemir'e bıraktı.Ozan Tufan - Mahmut Tekdemir
Pozisyon 85' Rusya köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Zhirkov'un sol kanattan yaptığı ortasını kaleci Mert yumruklayarak uzaklaştırdı.
79' Rusya'da Roman Zobnin'in yerine Daniil Fomin oyuna girdi.Roman Zobnin - Daniil Fomin
Oyuncu Değişikliği 79' Rusya'da Aleksey Miranchuk'un yerine Aleksey Ionov oyuna girdi.Aleksey Miranchuk - Aleksey Ionov
Oyuncu Değişikliği
79'
A Milli Futbol Takımın'da Cenk Tosun
yerini İrfan Can kahveci'ye bıraktı.Cenk Tosun - Irfan Can Kahveci
Pozisyon 75' Gole çok yaklaştık. OZan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle baş başa kalan Cenk Tosun'un vuruşunda top üstten auta çıktı.
Pozisyon 72' Türkiye ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
Sarı Kart 72' Hızlı hücumda Kenan Karaman'ı düşüren Kudryashov, sarı kart gördü.Sarı Kart - Fedor Kudryashov
Oyuncu Değişikliği 70' Rusya'da Daler Kuzyaev'in yerine Anton Miranchuk oyuna girdi.Daler Kuzyaev - Anton Miranchuk
68' Gole yaklaştık! Deniz Türüç'ün ceza sahası sağ çaprazdan çektiği şut üstten auta gitti.
65' Türkiye'de sakatlanan Zeki Çelik'in yerine Ozan Kabak oyuna girdi.Zeki Celik - Ozan Kabak
65' Türkiye'de Cengiz Ünder'in yerine Deniz Türüç oyuna girdi.Cengiz Ünder - Deniz Türüc
Pozisyon 62' Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutta top üstten dışarı gitti.
57' Ceza sahasına giren Karavaev'in çevirdiği topta Kuzyaev topu ağlara gönderdi.Gol - Daler Kuzyaev
54' Rusya'da Zobnin, Kenan Karaman'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Roman Zobnin
52' Penaltı vuruşunda topun başına gelen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.Gol - Cenk Tosun
50' A Milli Futbol Takımı'nda Kuzyaev'in müdahalesiyle Ozan Tufan ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
49' A Milli Futbol Takımın'da Merih Demiral, Zabolotny'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Merih Demiral
36' Rusya'da Denys Cheryshev'in yerine Vyacheslav Karavaev oyuna girdi.Denis Cheryshev - Vyacheslav Karavaev
32'Kaan Ayhan'ın kaptığı topla ceza sahasında girdi. Kaan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda top uzak kale direğine çarpıp ağlarla buluştu.Gol - Cengiz Ünder
30'
Gole yaklaştık! Sol kanattan Caner Erkin
'in ortasında arka direkte iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top üsten dışarı gitti.
28' Ceza yayından kazanılan serbest vuruşta topun başına Cengiz Ünder geldi. CengizÎn vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.
26' Sol kanattan Caner'in Erkin'in ortasında ön direğe hareketlenen Kenan Karaman, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Kenan Karaman
24' Rusya'da Semenov gole giden Cenk Tosun'u ceza sahasının hemen dışında düşürünce kırmızı kart gördü. Tehlikeli noktdan frikik kazandık.Kırmızı Kart - Andrey Semenov
18' Etkili geldik! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
15' Cengiz Ünder'in kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Guilherme'de kaldı.
11' Merih Demiral'ın savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına giren Miranchuk, topu penaltı noktasına çıkardı! Penaltı noktasında uygun durumda bulunan Cheryshev, topu ağlara gönderdi.Gol - Denis Cheryshev
8' Rusya gole yaklaştı! Cheryshev'in ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
3' Cengiz'in savunma arkasına sızmaya çalışan Cenk'e doğru attığı uzun pasta Rusya savunması topu kesti.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.
RUSYA: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Miranchuk, Cheryshev, Zabolonty.