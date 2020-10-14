Türkiye - Sırbistan! İlk 11'ler belli oldu

14 Ekim 2020 Çarşamba - 20:27
AMilli Futbol Takımımız UEFA
Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan
'ı ağırlıyor. Grubun diğer maçında ise Rusya
sahasında, Macaristan
'ı konuk edecek.
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Georgi Kabakov
Muhtemel 11'ler
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan
Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.
TEKNİK DİREKTÖR: Ljubisa Tumbakovic