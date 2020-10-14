Türkiye - Sırbistan! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

14 Ekim 2020 Çarşamba - 20:27
İLGİLİ HABERLER
G.Saray sözleri taraftarları ayağa kaldırdı Beşiktaş, Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu 'O futbolcu için gelmez diyorlardı Emre getirdi' Kontratı imzaladı yatmaya başladı Semedo krizi sona erdi! Lisans çıktı

AMilli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı ağırlıyor. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.
 
Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
 
TÜRKİYE - SIRBİSTAN
 
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Georgi Kabakov
YAYIN: TRT Spor
 
Muhtemel 11'ler
 
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
 
SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.
TEKNİK DİREKTÖR: Ljubisa Tumbakovic

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray transferde bombayı patlattı Galatasaray transferde bombayı patlattı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sert yüzünü gösterdi!Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sert yüzünü gösterdi! Ali Koç isteyip de alamadıkları tek futbolcuyu açıkladıAli Koç isteyip de alamadıkları tek futbolcuyu açıkladı Falcao Şili'ye gol attı Galatasaray'da kriz çıktıFalcao Şili'ye gol attı Galatasaray'da kriz çıktı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.