Türkiye - Sırbistan! İlk 11'ler belli oldu

AMilli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan 'ı ağırlıyor. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan 'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 21.45

HAKEM: Georgi Kabakov

Muhtemel 11'ler

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.

TEKNİK DİREKTÖR: Ljubisa Tumbakovic