Türkiye - Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak!

Gaziantep Valisi Davut Gül, UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak maçın Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe - 21:04
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Gaziantep Valisi Davut Gül, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan arasında 14 Ekim'de yapılacak milli maçın, kentte oynanacağını açıkladı. 
 
Davut Gül, Kalyon Stadı'nın tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden Gaziantep Futbol Kulübüne gönderilen resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye-Sırbistan maçının kentlerinde yapılacağını duyurdu. 
 
Gül, maçın Gaziantep'te oynanmasına vesile olduklarını aktardığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile diğer ilgililere de teşekkür etti.

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