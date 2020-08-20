Türkiye - Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak!

20 Ağustos 2020 Perşembe - 21:04
Gaziantep Valisi Davut Gül, UEFA
Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Sırbistan
arasında 14 Ekim'de yapılacak milli maçın, kentte oynanacağını açıkladı.
Davut Gül, Kalyon Stadı'nın tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden Gaziantep
Futbol Kulübüne gönderilen resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye-Sırbistan maçının kentlerinde yapılacağını duyurdu.
Gül, maçın Gaziantep'te oynanmasına vesile olduklarını aktardığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Kasapoğlu
ile diğer ilgililere de teşekkür etti.