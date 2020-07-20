Türkiye Süper Lig şampiyonu Başakşehir'e güçlü rakipler!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir unutulmayacak bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan turuncu-lacivertlilerin dev turnuvada bazı muhtemel rakipleri de kesinleşti.

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:21
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Süper Lig'de zorlu sezonda şampiyon olmayı başaran Başakşehir, birçok konuda tarihe geçti.
 
Kulüp tarihinde ilk kez şampiyon olurken, Şampiyonlar Ligi'nde de bir ilki yaşayacak. Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan turuncu-lacivertliler, daha önce ön eleme turlarında veda ettiği Devler Ligi'nde gelecek yıl boy gösterecek.
 
Gelecek yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
 
Torbaları kesinleşen muhtemel rakipler şu şekilde:
 
1. TORBA
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
PSG
Zenit
 
2. TORBA
Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
Dortmund
 

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