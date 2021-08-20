Türkiye - Ukrayna: 3-0

20 Ağustos 2021 Cuma - 22:35
CEV Avrupa
Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna
ile karşı karşıya geldi. Romanya
mücadelesinde kazanılan başarının ardından Sultanlar, Ukrayna maçından da galibiyetle ayrıldı.
BAŞ HAKEM RAHATSIZLANDI
2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye-Ukrayna maçının başhakemi Ksenija Jurkovic maç sırasında fenalaştı. Jurkovic maça devam edemezken Sabine White yerini aldı
TÜRKİYE - UKRAYNA: 3-0
1. SET: 25-14
2. SET: 25-19
3. SET: 26-24