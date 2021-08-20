Türkiye - Ukrayna: 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.

20 Ağustos 2021 Cuma - 22:35
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CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna ile karşı karşıya geldi.  Romanya mücadelesinde kazanılan başarının ardından Sultanlar, Ukrayna maçından da galibiyetle ayrıldı. 
 
BAŞ HAKEM RAHATSIZLANDI
 
2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye-Ukrayna maçının başhakemi Ksenija Jurkovic maç sırasında fenalaştı. Jurkovic maça devam edemezken Sabine White yerini aldı
 
TÜRKİYE - UKRAYNA: 3-0
 
1. SET: 25-14
2. SET: 25-19
3. SET: 26-24

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