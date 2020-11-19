Türkiye'ye müjdeli haber! FIA, İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi

Intercity Istanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, piste FIA tarafından 3 yıllık lisans verildiğini ve Türkiye GP'sinin 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak basın toplantısı düzenledi. Formula 1'in başarılı bir şekilde geçtiğini beliten Ak, "Yarışın kusursuz geçmesi ve pistin harika bir noktaya gelmesiyle, FIA’nın özel pistlere verdiği ‘Grade 1’ lisansını 3 yıllığına aldık. 2021 ve sonrası ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlanır sonuçlanmaz size haber vereceğiz." ifadelerini kullandı.