Twente Halil Dervişoğlu için hiç pişman değil!

Bir dönem Twente'de forma giyen Halil Dervişoğlu için açıklamalarda bulunan Jan Streuer "Onu kaçırdığımız için pişman değiliz' dedi.

04 Haziran 2021 Cuma - 8:35
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Twente teknik sorumlusu Jan Streuer, devre arasında kiralık sözleşmesi fesh edilip Galatasaray' kiralanan Halil Dervişoğlu'nu ellerinden kaçırdıkları için pişman olmadıklarını söyledi.
 
Streuer açıklamasında pişmanlık duymadıklarını belirterek, "Bazen böyle şeyler olabiliyor. Halil bizimleyken üç hücümcudan biri olarak görev yaptı ve başarılı olamadı. Hayal kırıklığına uğradığını anlayabiliyorum. Halil bence 9 buçuk numara. Forvet ve ofansif orta saha özellikleri taşıyor. " diye konuştu.
 
Hollandalı yönetici Halil Dervişoğlu'nun Türkiye'de gösterdiği başarının karşılığını Avrupa Şampiyonası'na giderek aldığını belirterek Milli oyuncunun bunu hak ettiğini dile getirdi.
 
Halil Dervişoğlu Twente formasıyla geçirdiği ligin ilk yarısında 9 maçta gol ve asist üretememişti. Milli futbolcu Galatasaray formasıyla devre arasından sonra 12 maçta 3 gol 2 asist üretti.

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Etiketler: Jan Streuer halil dervişoğlu
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