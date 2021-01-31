Tyler Boyd'a 5 aylık transfer teklifi

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Boyd için Sivasspor'dan teklif geldi.

31 Ocak 2021 Pazar - 14:07
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Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Sivas yolcusu. Sezon başında kadroda olan ve bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki ilk golüne imza atan Boyd'un, daha sonra kontenjan nedeniyle lisansı çıkarılmamış ve takımla birlikte antrenmanlara devam ederek formda kalması sağlanmıştı. Ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmesine karşın, Cenk Tosun transferine limit açmak isteyen siyah-beyazlılar, Boyd konusunda Sivasspor ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde kadro dışı olan Mirin ile yollarını ayıran Beşiktaş, Boyd'u da Sivasspor'a göndererek limit sorununu aştı. Boyd bugün Sivas'a giderek Yiğidolar'a imza atacak.

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Etiketler: tyler boyd beşiktaş sivasspor
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