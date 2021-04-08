Tyler Boyd durdurulamıyor!

Beşiktaş'tan kiralık olarak Sivasspor'a giden Tyler Boyd gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe - 10:45
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Süper Lig’de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da Tyler Boyd, müsabakanın 1. ve 36. dakikasında topu ağlarla buluşturdu.
 
Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Mücadeleye 11’de başlayan Boyd, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.
 
ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ilk yarıda Beşiktaş ile de 1 gole imza atmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de Sivasspor forması altında 10 maçta görev aldı. 1 kez sarı kartla cezalandırılan Boyd, 7 kez de ilk 11’de görev aldı. Boyd ayrıca 586 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.

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Etiketler: Tyler Boyd
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