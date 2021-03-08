Tyler Boyd'un Beşiktaş gafı tepki topladı

Galatasaray maçından sonra "Beşiktaş’a yardımcı olduğum için süper mutluyum" açıklamalarında bulunan Boyd tepki topladı.

08 Mart 2021 Pazartesi - 8:09
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Beşiktaş’ın bu sezon Demir Grup Sivas’a kiraladığı Boyd’un dün ikinci golü atması sonrasında yaptığı açıklamalar yadırgandı.
 
Çok önemli bir maçtan puanla ayrıldıklarını söyleyen kırmızı-beyazlı oyuncu, “Bu maç hem Sivasspor hem de Beşiktaş için çok önemliydi. Galatasaray’dan puan alarak Sivasspor’a ve Beşiktaş’a yardımcı olduğum için süper mutluyum. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, saha şartları da zorluydu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık” diye konuştu.
 
Ancak Sivasspor’un 7 hafta sonra Beşiktaş ile bir maçının olması ve Boyd’un bu duyguları oldukça yadırgandı. Bu duruma yorum getiren Demir Grup Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, öyle konuşmasının doğru olmadığını ifade etti. Çalımbay şöyle konuştu:
 
“Profesyonel bir oyuncu. Sivasspor forması giyiyor. Ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman da gizlemedim. Ama başka bir yerde bize ne gerekiyorsa sorumluluk, onu yapıyoruz. Onun ben kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum. Boyd her şey bir tarafa, karakter olarak müthiş bir insan. Duygusal yönden söylemiştir belki. Galatasaray’ın puan kaybettiği maçta söylemesi doğru değil. Büyük bir sorumluluğumuz var. Oynadığımız takım Galatasaray ve saygı duymak lazım. Beşiktaş maçında inşallah sakatlık olmazsa tabi ki oynayacak ve her şeyini verecektir.”

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Etiketler: boyd galatasaray beşiktaş
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