Tyler Boyd'un Beşiktaş gafı tepki topladı

Ancak Sivasspor’un 7 hafta sonra Beşiktaş ile bir maçının olması ve Boyd’un bu duyguları oldukça yadırgandı. Bu duruma yorum getiren Demir Grup Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, öyle konuşmasının doğru olmadığını ifade etti. Çalımbay şöyle konuştu:



“Profesyonel bir oyuncu. Sivasspor forması giyiyor. Ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman da gizlemedim. Ama başka bir yerde bize ne gerekiyorsa sorumluluk, onu yapıyoruz. Onun ben kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum. Boyd her şey bir tarafa, karakter olarak müthiş bir insan. Duygusal yönden söylemiştir belki. Galatasaray’ın puan kaybettiği maçta söylemesi doğru değil. Büyük bir sorumluluğumuz var. Oynadığımız takım Galatasaray ve saygı duymak lazım. Beşiktaş maçında inşallah sakatlık olmazsa tabi ki oynayacak ve her şeyini verecektir.”